Минск, , 19:02 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению акта терроризма. Подозреваются двое жителей города Мозыря 34 и 44 лет, проинформировала 10 марта пресс-служба белорусского ведомства.

Следственный комитет Белоруссии Sk.gov.by

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«По версии следствия, подозреваемые планировали уничтожать военную технику Российской Федерации при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью. В ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях фигурантов изъято 10 «коктейлей Молотова», ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты, пневматический пистолет и иные предметы, свидетельствующие о преступных намерениях подозреваемых», — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи проверяют причастность задержанных к иной противоправной деятельности. В частности, их подозревают в причастности «к нанесению оскорбительных циничных агрессивных надписей и изображений на объекты дорожной инфраструктуры». Также проводятся «следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления», отметили в СК Белоруссии.