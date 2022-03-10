10 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 20:38 — REGNUM Вереницами уезжают из России те, кто ещё недавно грозился, что будет сражаться за страну до последнего вздоха. Тащат за собой обозы те, кто заявлял, будто только они знают, как жить российскому народу. Они провозглашали себя «совестью нации», «мыслителями», «тонко чувствующими натурами», «патриотами», а что в итоге? И, конечно, эти «элиты» рассказывали нам о прекрасной России будущего, которую им не дают построить. Ну-ну.

Притча о неразумном богаче Иван Шилов © ИА REGNUM

Где они теперь все? Тащат за собой обозы, набитые бриллиантами и платьями от кутюр. Грузятся в персональные самолёты или прыгают на особые рейсы. В общем, они улепётывают в места посытнее да поспокойнее. А ведь было столько трепетных обещаний и пафосных слов! От всех этих режиссёров, актёров, телеведущих, бизнесменов, топ-менеджеров. Но теперь вспоминается кинематографическое: «Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!».

«Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!» Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж Александр Серый. 1971. СССР

Труднее всего там, не здесь, придётся так называемым людям творческим. Они себя обычно величают творцами, но на этот счёт всегда хорошо процитировать Пелевина конца 90-х: «Криэйтером, Вава, криэйтером! Творцы нам здесь не нужны!». Они ведь привыкли лакействовать перед западным истеблишментом. Писать книжки, снимать фильмы, в которые беззастенчиво интегрирована актуальная повесточка, а это, как правило, модные тренды (ЛГБТ, психология травмы и т. д.) да стоны из серии «так жить нельзя». Так — это как в России, если кто сомневался.

Вот они и не живут. Вот они и помчались за пределы России. И сомневаюсь, что оттуда, как Лимонов, напишут нечто вроде «Разочарования». Уверен, что не станут, как Павленский, продолжать свои протестные эксперименты. Нет, они привычно станут лакействовать и по стандартным методичкам, не меняющимся вот уже полвека, витийствовать о России, которая всех пожрать и сожрать захотела.

Однако для этих господ и дам есть очень, очень плохая новость: там они никому не нужны. Потому что Запад видел их исключительно как таран для российской системы со всем полагающимся антуражем — вроде скручиваний, ОМОНа, рассказов о тоталитаризме и прочем. Оказавшись там, эти творцы-криэйтеры автоматически выпадают из поля востребованности. Особенно если попытаются делать что-то своё, говорить своё. Вспомним Солженицына и его заграничную судьбу, а он ведь был зверь куда крупнее.

Александр Солженицын Verhoeff, Bert/ Anefo

Бизнесменам и топ-менеджерам по-своему легче. И вместе с тем сложнее. Потому что все эти селебрити, ставшие, по Лимонову, героями в дисциплинарном санатории, продолжат зарабатывать на российском зрителе. В этом их привычное лицемерие. Бизнесмены же, топ-менеджеры и олигархи — бизнес-элиты часть российских капиталов, несомненно, потеряют, но при этом они уже наверняка комфортно обустроили площадки для новой жизни за пределами России. С них станется, чего уж.

Впрочем, их дела нас волнуют куда меньше, чем собственная страна. Мы, в отличие от «пора валить», остаёмся. Здесь, на своей земле. А те, кто столь спешно мчит прочь, на самом деле, никогда в России и не жили. Они всегда существовали в своей альтернативной реальности — той, где им жилось комфортно и сытно, обособленно от остальных. Потому столь нагло они вещали о неказистости остальной страны — не потому, что хотели реального блага для всех, а потому, что отделяли себя от остальных, дабы получить как можно больше выгоды лично для себя.

И теперь, когда эти персонажи сбежали из страны, у нас есть реальный шанс строить совершенно новое общество. То, что будет избавлено от лишних элементов; хотя бы частично. Это своего рода очищение, вызревшее давно. И тут нет и не может быть бравурных настроений, как не может быть и злорадства в адрес тех, кто уехал, но до этого жил искренне — речь сугубо об избавлении от лицемерия, привносимого «лживыми и неполживыми» господами и дамами. От лицемерия, которое действует разрушительно и зло; да и во многом будет действовать впредь — тут не стоит обманываться.

Однако сейчас у России появился шанс. И вместе с тем России брошен колоссальный вызов. Стать своей, настоящей. Увидеть, наконец, за розовой дымкой тот самый русский народ, который всё это время тащил нашу страну на себе. Работал, жил, страдал, рожал детей, верил. Здесь есть настоящие люди, которых не всегда удавалось рассмотреть за слоем плесени. Теперь потихоньку, но она счищается.

Дальше — будем смотреть. Работать. Терпеть. И постараемся не упустить свой шанс.