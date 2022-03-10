Минск, 10 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Произошедший 9 марта на территории посольства Белоруссии в Италии инцидент может быть террористическим актом. Об этом сообщает МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Изначально итальянская полиция сообщала о переброшенной неизвестными через посольскую ограду петарде. В сообщении МИД Белоруссии инцидент представлен так: «Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт».

«9 марта 2022 года в 4.03−4.05 утра неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись», — сообщили чиновники МИД Белоруссии.

Они указали на возможную цель участников акции — подрыв газовой трубы. Также из подробностей: «Один из предметов не сдетонировал. В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя полноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом».

Ущерб посольству представители МИД Белоруссии оценили как «существенный»: выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка — взрывной волной её перебросило через полутораметровое внутреннее ограждение и отбросило на 5−7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей, отдельные бетонные плиты и прочее.