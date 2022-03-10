Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Жертвы опиоидного кризиса в США встретятся в суде с членами семьи Саклер, владеющими компанией Purdue Pharma, которую обвиняют в разжигании кризиса, унесшего жизни более 500 тысяч человек, сообщает 10 марта Reuters.

Фармацевтика Pharma.net.ua

Двухчасовое слушание будет проведено с помощью онлайн платформы Zoom. Ранее семья Саклер согласилась выплатить порядка $6 для урегулирования дела.

Во время слушаний члены семьи не смогут отвечать выступавшим.

«Я думаю, что для тех, кто завтра расскажет свою историю, это принесет облегчение. Это возможность выразить свои чувства, свою печаль и гнев, которые они долгое время сдерживали. Они смогут выразить свои эмоции непосредственно перед виновниками этой эпидемии», — рассказала Дита Бхаргава, чей сын умер от передозировки фентанила.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.