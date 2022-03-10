Душанбе, , 18:54 — REGNUM Сегодня ночью Таджикистан вывезет 186 своих граждан, которые перебрались с Украины в Польшу и сейчас находятся на территории этой европейской страны. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на посла Таджикистана в Германии Имомуддина Сатторова.

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Сатторов «Вылет ожидается 10 марта, в 20:00 по местному времени, и таджикистанцы будут отправлены на родину чартерным рейсом, который выполняет авиакомпания Enter Air».

Посол отметил, что на родину будут отправлены те граждане, которые заранее зарегистрировались. «Приоритет будет даваться женщинам, детям и пожилым людям», — подчеркнул дипломат.

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