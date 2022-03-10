Минск, , 18:51 — REGNUM В Белоруссии установлен особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и пшеничную муку. Решение оформлено Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при совмине в рамках правительственного постановления № 100 от 23 февраля 2021 года «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Рост цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило, что такой порядок установления цен вступил в силу с 9 марта. В разъяснениях министерства отмечено, что отпускные цены импортёров формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением МАРТ № 79 от 21 декабря 2021 года «О регулировании цен на социально значимые товары».

В официальном комментарии сказано, что «юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на эти товары на размер (в процентном выражении) их изменения импортером».

Тем временем население Белоруссии проявляет ажиотажный спрос на товары, включая упомянутые продукты питания. Так потребительский рынок реагирует на стремительное обесценивание белорусского рубля и повышение цен даже в долларовом эквиваленте.