Москва, 10 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. «Каждый день мы расстаемся с привычными брендами и компаниями. Это уже не санкции, — заявил сегодня, 10 марта, в ходе пленарного заседания Государственной думы РФ лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Это настоящая война со стороны Запада. Противник пытается уничтожить экономику, действует жёстко. Вне всякой бизнес-логики бросает многомиллионные инвестиции, уходит с важного рынка. И это не бегство — это атака на российское государство с целью разрушить экономическую и социальную инфраструктуру, разорить наших людей».

Пресс-центр ИА «Росбалт» Алексей Нечаев

По словам политика, сегодня мы имеем дело с открытой гибридной войной: информационной, экономической, политической. «Это война против исторической России ­ — нашей экономической инфраструры, социального обустройства. Прямое наступление на интересы российских граждан. Задача запада — разрушить российскую государственность. Нам брошен вызов — мы его принимаем», — заявил Нечаев.

Лидер «Новых людей» настаивает на максимальной поддержке предпринимателей, как главной силы, способной возродить экономику страны, сделав ее независимой. «Спасти страну может только свобода труда и предпринимательства, — уверен Нечаев. — И поэтому я целиком разделяю курс президента Владимира Путина, который призвал к максимальной экономической свободе для людей, занимающихся бизнесом».

По мнению Нечаева, с уходом крупных зарубежных компаний на российском рынке открываются ниши и целые направления, которые очень быстро будут заняты российскими предпринимателями. «Уверен, люди заполнят их сами. А где не заполнят, пригласим новых, более надёжных партнеров. Тех, кто не поддался антироссийской истерии. Мир большой, и мы большие», — заявил Алексей Нечаев.