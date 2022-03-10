Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM В Екатеринбурге наряд ГИБДД задержал наркодилера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Нет наркотикам

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27-летний ранее не судимый гражданин, уроженец одной из бывших союзных республик, подрабатывал доставщиком роллов и пиццы. Однако у него обнаружили почти 700 граммов наркотических средств, телефон с координатами схронов и т.д.

«Торговец смертью» признался в содеянном и сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.