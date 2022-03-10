Ханты-Мансийск, 10 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Югре хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 27 магнитов из игрушки-конструктора. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Health.bashkortostan.ru Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции

Маленькая жительница Белоярского по недосмотру проглотила 27 магнитных шариков от «Неокуба». Неделю они находились в желудке ребёнка. Родители забили тревогу, когда малышка начала кашлять. Её отвезли в больницу. На рентгене врачи увидели инородные предметы в брюшной полости. Санитарная авиация доставила ребёнка в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Хирурги оперировали девочку ночью 2,5 часа.

«Это уже третий ребёнок на нашей практике, наглотавшийся шариков, с тяжёлыми последствиями. Если ребёнок проглотит 1−2 шарика это не так страшно, мы их можем достать эндоскопически, а тут пришлось делать полосную операцию. Началась перфорация желудочно-кишечного тракта, то есть на стенках тонкой кишки стали появляться отверстия», — детский врач-хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Айкин.

К счастью, операцию сделали вовремя и девочку уже выписали домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 13-летняя девочка погибла, принимая ванну с телефоном.