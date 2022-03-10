Ташкент, 10 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Узбекистане 10−16 марта по большей части страны временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщает Узгидромет.

Проливной дождь

«На территорию республики 10−16 марта ожидается вынос теплого и влажного воздуха с зарубежного юга с последующим вторжением относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах — дождь и снег, временами сильные.

«В районе перевала Камчик и автодороги А-373 Ташкент-Ош 11−13 марта ожидается временами сильные осадки, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 20−23 м/с. На дороге возможны снежные заносы», — сообщает Узгидромет.