Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Сотрудники трех точек американской сети Starbucks в Буффало, штат Нью-Йорк, проголосовали за создание профсоюза, в результате чего общее число кофеен Starbucks в США с организованным профсоюзным движением достигло шести, сообщает 10 марта Reuters со ссылкой на организацию Workers United.

Starbucks Adrianna Calvo

Голосование прошло на фоне волны усилий американских рабочих по созданию профсоюзов в крупных американских корпорациях, включая Amazon.

Голосование поддержал американский сенатор Берни Сандерс, призвав Starbucks перестать мешать созданию профсоюзов.

Ранее почти 600 технических специалистов, работающих на газету The New York Times, проголосовала за вступление в профсоюз.

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