Москва, 10 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Как сообщает польское издание Sportowe Fakty, Себастьян Шиманьский и Мацей Рыбус не планируют покидать клубы Российской Премьер-лиги до конца текущего сезона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманьского

Ранее сообщалось, что по решению ФИФА легионерам Тинькофф Российской Премьер-лиги было разрешено временно приостановить свои контракты до 30 июня в одностороннем порядке.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьский принял участие в восемнадцати турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил четыре желтые карточки. На счету Рыбуса два ассиста в тринадцати матчах.

Шиманьский выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.