Киев, , 18:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил по телефону премьер-министру Британии Борису Джонсону и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Об этом украинский президент сообщил 10 марта на своей странице в Twitter.

По его словам, было продолжено обсуждение кризисной ситуации в стране.

«Продолжил диалог с лидерами Соединенного Королевства и Франции», — написал Зеленский.

«Дальнейшая поддержка обсуждалась с британским премьер-министром Борисом Джонсоном… С французским президентом Эммануэлем Макроном сосредоточили внимание на мирных переговорах», — сообщил он.

Ранее Зеленский рассказал, что дозвонился до канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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