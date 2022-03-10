Лондон, 10 марта 2022, 18:34 — REGNUM Как сообщает издание Goal, руководство лондонского «Арсенала» планирует в ближайшее летнее трансферное окно усилить основной состав шестью футболистами.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал»

По информации источник, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет подписать центрального защитника, правого флангового защитника, центрального полузащитника, вингера, а также двух центральных нападающих.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Арсенал» не смог подписать форварда сборной Сербии Душана Влаховича. Экс-нападающий «Фиорентины» предпочел продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

На данный момент «Арсенал» с пятнадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.