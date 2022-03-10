Лондон, , 18:34 — REGNUM Как сообщает издание Goal, руководство лондонского «Арсенала» планирует в ближайшее летнее трансферное окно усилить основной состав шестью футболистами.

ФК «Арсенал»

По информации источник, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет подписать центрального защитника, правого флангового защитника, центрального полузащитника, вингера, а также двух центральных нападающих.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Арсенал» не смог подписать форварда сборной Сербии Душана Влаховича. Экс-нападающий «Фиорентины» предпочел продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

На данный момент «Арсенал» с пятнадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.