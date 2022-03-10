Тирана, , 18:44 — REGNUM Вооруженные силы США задействовали в Албании группу по спецоперациям на Балканах. Об этом 10 марта сообщили косовские СМИ.

Военные США The U.S. Army

Одной из задач группы будет «сдерживание российского влияния в регионе».

По словам посла США в Албании Юри Ким, существует несколько причин для американского военного присутствия на Балканах. При этом власти в Тиране всегда указывали гостеприимство американским военным.

«Мы не смогли бы найти более сильного и лояльного друга и союзника. Наши двухсторонние связи стали еще более значимы», — процитировал сербский телеканал РТС слова американского дипломата.

Напомним, что ранее американские СМИ связывали открытые новой американской базы в Албании с необходимостью установления контроля над ситуацией на Балканах в свете российского влияния.