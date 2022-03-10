Кострома, , 20:27 — REGNUM Костромская область подготовила шесть пунктов временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте по труду и социальной защите населения региона.

Столовая лагеря «Красная горка»

При необходимости людей могут принять лагерь «Красная горка» в Красносельском районе, духовно — просветительский и оздоровительный центры в Нерехте и другие объекты. Всего для беженцев предусмотрено 440 мест.

В случае прибытия людей обеспечат питанием, товарами первой необходимости, трудоустройством. Семьи с детьми получат возможность оформить пособия и устроить ребят в детские сады и школы.

Как ранее писало ИА REGNUM, первые две семьи из ЛНР прибыли в город Буй на прошлой неделе. Они разместились у друзей и родственников.

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