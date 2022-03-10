Казань, 10 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. 23-лений атакующий полузащитник казанского «Рубина» и сборной Дании по футболу Андерс Дрейер может вернуться в чемпионат Дании. Как сообщает издание Indkast, возможностью подписания футболиста намерены воспользоваться «Копенгаген» и «Мидьюлланн».

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Дрейер перешел в «Рубин» 28 августа 2021 года из «Мидьюлланна» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Андерса Дрейера, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановить действующие контракты. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

В текущем сезоне Андерс Дрейер принял участие в четырнадцати турах чемпионата России, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых один — с пенальти.