Лондон, , 18:22 — REGNUM Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» заинтересован в подписании четырех футболистов лондонского «Челси». Итальянскую команду в летнее трансферное окно могут пополнить Антонио Рюдигер, Кристиан Пуишич, Хаким Зиеш и Жоржиньо.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сборной Соединенных Штатов Америки Кристиан Пулишич принял участие в четырнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт немецкого защитника Антонио Рюдигера с лондонским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен согласовал пятилетнее соглашение с каталонской «Барселоной». Контракт Кристенсена с «пенсионерами» истекает 30 июня 2022 года.