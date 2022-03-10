Ташкент, 10 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Узбекистан примет участие в дипломатического форуме в Турции, который состоится 10−13 марта, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Rferl.org Абдулазиз Камилов

«По приглашению правительства Турции делегация Республики Узбекистан во главе c министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 10−13 марта посетит город Анталию для участия в работе второго Дипломатического форума», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в рамках форума делегация Узбекистана проведет также ряд двусторонних встреч.