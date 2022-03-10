Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Власти Ленинградской области разрешили местным жителям до конца апреля официально узаконить незаконные врезки в сети водоснабжения и канализации, сообщили 10 марта в пресс-службе областной администрации.

Водоснабжение Steve Johnson

Так, с 15 марта по 30 апреля 2022 года включительно жители могут без штрафов и отключений узаконить сделанные ранее нелегальные подключения к инженерным сетям.

«Акция проходит для собственников жилья», — уточнили в пресс-службе.

Чтобы легализовать врезку, достаточно обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала, написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого счета. Также можно узаконить отношения онлайн — направить копии паспорта и документов на собственность на электронную почту info@vodokanal-lo.ru или через сайт ГУП «Леноблводоканад» .

«Как показал опыт проведения прошлых акций, покупателям жилья иногда достается недвижимость с незаконными врезками. «Водная амнистия» ― способ закрыть вопрос без финансовых потерь и добросовестно пользоваться услугами», — уточнили в пресс-службе.