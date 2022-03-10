Петрозаводск, 10 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Новая партия гуманитарной помощи отправилась сегодня из столицы Карелии Петрозаводска для беженцев из Донбасса. Как сообщает «Столица на Onego.ru», машины стартовали от памятника Чарльзу Гаскойну. Место выбрали не случайно. В XVIII веке знаменитый шотландский и российский металлург возглавлял Александровский завод, а позже создал и завод в Луганске, чтобы обеспечить Черноморский флот и крепости орудиями и снарядами.

Petrozavodsk-mo.ru Петрозаводск

«Девиз «Своих не бросаем» для петрозаводчан звучит по-особенному, ведь Луганск — это брат Петрозаводска. Не только Чарльз Гаскойн, наш великий металлург, но и наши лучшие инженеры строили и создавали Луганский литейный завод. Это подчеркивает наше единство, наши общие корни, наших общих предков. Мы выражаем поддержку президенту и армии: мы едины, мы вместе. Поможем Луганску!» — заявил руководитель региона Артур Парфенчиков.

В правительстве республики напомнили, первая машина с гуманитарной помощью отправилась из Карелии в Ростовскую область в начале марта. В общей сложности меньше, чем за неделю, жители республики собрали около трех тысяч тонн гуманитарного груза. В сборе активно участвовали депутаты фракций «Единой России» в Петросовете и Заксобрании, представители общественных организаций и предпринимательского сообщества. Большую поддержку оказали региональное отделение Российского Красного Креста и МЧС.