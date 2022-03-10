Мурманск, 10 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Мурманск прибыл траулер «Арктика» с 900 тоннами мойвы, сообщает пресс-служба морского рыбного порта.

Пресс-служба Росрыболовства Мойва

По данным ведомства, порт продолжает принимать рыболовецкие суда без ограничений.

«В середине марта ожидается второй заход в порт транспортника «Арктик Спирит», который снова привезет в своих трюмах несколько тысяч тонн свежайшей морепродукции», — сообщает главный диспетчер порта Виталий Клименков.

По информации рыбопромышленников, с середины февраля российские суда выловили в Баренцевом море уже больше трети национальной квоты на 2022 год, которая, к слову, составила почти 28 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Мурманский рыбный порт удвоил грузооборот.