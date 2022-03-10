Курск, , 18:13 — REGNUM В Курской области в фонд благотворительного марафона «Мир детства» поступило более 11 млн рублей для помощи гражданам, эвакуированным с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сбор денег

В сборе средств принимают участие предприятия области, представители бизнеса и рядовые куряне.

На собранные средства для беженцев, которые проживают в пунктах временного размещения, приобретают стиральные машины, детское питание, продукты, одежду, школьную форму, обувь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также из Курска было отправлено 10 тонн гуманитарной помощи мирным жителям приграничных районов Украины.