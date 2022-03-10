София, 10 марта 2022, 18:13 — REGNUM Работники крупнейших рыболовецких артелей Бургаса (юго-восток Болгарии) собрались у здания Исполнительного агентства водных ресурсов (ИАВР) с требованием отменить ограничения на вылов белых мидий. Об этом 10 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Степан Колесников. Рыбак. 1921
Степан Колесников. Рыбак. 1921

По свидетельствам очевидцев, сотни рыбаков развернули плакаты с надписями «Хотим работать и есть!» и «Долой запреты!». Несколько человек прорвались в здание ИАВР и изложили свои требования находящимся в секретариате чиновникам.

При этом манифестанты заявили, что в том случае, если их протест не будет услышан, они перекроют основные автомобильные и железнодорожные магистрали страны. Полиция не предпринимала действий по разгону демонстрантов.

Согласно постановлению министерства сельского хозяйства Болгарии, вылов белых мидий в акватории Черного моря запрещен с апреля по август. При этом рыбаки, для которых указанный промысел является единственным источником дохода, из-за этого запрета ежедневно теряют по 1000 левов ($565).

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