Магнитогорск, Челябинская область, , 18:12 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан бывший директор одного предприятия. Ему вменяют невыплату работникам зарплаты, уклонении от уплаты налогов и другие преступления, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, он задолжал сотрудникам более 5 млн рублей и не перечислил в бюджет более 29,5 млн рублей налога на доходы физических лиц. Кроме того, он скрыл почти 4,6 млн рублей, из которых налоговые органы собирались взыскать недоимки.

При этом тогда ещё руководитель уплатил разным юридическим лицам более 12,6 млн рублей за разные услуги, хотя необходимости в оказании их услуг не было. Также ему вменены и иные преступления.