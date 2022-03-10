Вашингтон, 10 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Пенсионный совет американского округа Колумбия признал офицера полиции Джеффри Смита, являвшегося свидетелем штурма в Вашингтоне и покончившего с собой спустя девять дней, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает 10 марта Reuters.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года

Совет согласился, что события 6 января явились единственной и непосредственной причиной самоубийства Джеффри Смита.

Вдова офицера Эрин Смит в течение года добивалась, чтобы совет отменил предыдущее решение, которое не признавало, что ее покойный муж погиб при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США после произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой. 9 января счёты с жизнью свёл 51-летний полицейский Ховард Либенгуд, являвшийся свидетелем штурма в Вашингтоне. Вторым покончившим с собой 15 января стал полицейский Джеффри Смит, до этого 12 лет проработавший в патрульной службе.