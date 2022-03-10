Москва, 10 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Один из мировых лидеров гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group пока не планирует прекращать свою работу в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в российском филиале.

Parkinn.com Park Inn by Radisson «Прибалтийская», Санкт-Петербург

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«Пока продолжаем работу, никаких ограничений нет», — сказал представитель компании.

По его словам, на данный момент тема возможного прекращения работы в России не присутствует даже на уровне обсуждения внутри организации.