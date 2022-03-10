Москва, 10 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Долг России состоял в поддержке жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий украинских вооружённых сил и националистов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Восемь лет эти люди вынуждены были жить в подвалах. Дети выросли, в школу пошли. Наш долг был — поддержать этих людей. другого пути не было», — сказал Путин.

По его словам, тот факт, что граждане РФ «так откликаются на необходимость оказания помощи, говорит о том, что люди поддерживают наши действия, и что мы поддерживаем Донбасс».