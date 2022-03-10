Пестово, Новгородская область, 10 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Пожилая женщина и её малолетняя внучка погибли в пожаре в частном доме в деревне Гора Пестовского района Новгородской области. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Работа следователя

Тела 68-летней женщины и ее трехлетней внучки спасатели обнаружили на месте сгоревшего частного дома. По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка.

«В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти будут назначены судмедэкспертизы», — уточнили в ведомстве.

После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.