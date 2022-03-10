Ташкент, 10 марта 2022, 18:08 — REGNUM Международная коалиция Cotton Campaign объявила об окончании глобального бойкота узбекского хлопка, сообщает Подробно.уз. Бойкот был введен в 2010 году из-за использования на полях детского и принудительного труда.
Отмечается, что снятие бойкота позволит ведущим мировым брендам использовать отечественный хлопок и продукцию из него при производстве своих товаров. Глава международной коалиции Cotton Campaign Беннетт Фриман заявил:
Он подчеркнул, что коалиция «высоко оценивает лидерство президента [Узбекистана] Шавката Мирзиёева в инициировании и реализации исторических реформ, необходимых для прекращения, навязанного государством принудительного труда, и реформирования хлопкового сектора Узбекистана».
«Результаты, достигнутые Узбекистаном в последние годы, послужили основанием для отмены международной коалицией Cotton Campaign бойкота узбекского хлопка», — сказал Фриман.
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