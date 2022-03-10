Ташкент, 10 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Международная коалиция Cotton Campaign объявила об окончании глобального бойкота узбекского хлопка, сообщает Подробно.уз. Бойкот был введен в 2010 году из-за использования на полях детского и принудительного труда.

Владимир Кайдалов. Мы вырастили богатый урожай хлопка! 1950

Отмечается, что снятие бойкота позволит ведущим мировым брендам использовать отечественный хлопок и продукцию из него при производстве своих товаров. Глава международной коалиции Cotton Campaign Беннетт Фриман заявил:

«Сегодня Узбекистан добился значительного прогресса в искоренении принудительного труда при сборе урожая на хлопковых полях, и проблемы, сохранявшиеся в отрасли на протяжении многих лет, нашли свое решение».

Он подчеркнул, что коалиция «высоко оценивает лидерство президента [Узбекистана] Шавката Мирзиёева в инициировании и реализации исторических реформ, необходимых для прекращения, навязанного государством принудительного труда, и реформирования хлопкового сектора Узбекистана».

«Результаты, достигнутые Узбекистаном в последние годы, послужили основанием для отмены международной коалицией Cotton Campaign бойкота узбекского хлопка», — сказал Фриман.