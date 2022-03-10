Бухарест, 10 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Апелляционный суд города Плоешти (Южная Румыния) вынес окончательный приговор местной жительнице, предпринявшей попытку покушения на патрульного полицейского. Об этом 10 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Приговор суда

Согласно официальной информации, некая Анда Владеску приговорена к восьми годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Женщина была признана виновной в том, что в августе 2020 года она, управляя личным автомобилем, совершила умышленный наезд на правоохранителя, пытавшегося задержать ее за превышение скорости. В результате инцидента страж порядка получил тяжелые травмы.

Кроме того, Владеску должна выплатить пострадавшему 50 тысяч леев ($11 тыс.) моральной компенсации. Приговор обжалованию не подлежит.