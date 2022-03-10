Москва, 10 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Бурный рост активности на своей платформе замечен руководством «ВКонтакте» за последние две недели, сообщает 10 марта пресс-служба социальной сети.

Martinsson Serg ВКонтакте

Уточняется, что в два раза увеличился рост загрузок коротких вертикальных видео в Клипах, на 40% увеличилось количество просмотров видео «ВКонтакте». «8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в соцсеть активно приходят новые люди. Так, за последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 тысяч пользователей. Почти на 20% увеличилось количество ежедневных регистраций, ещё на 20% за этот же период выросло количество созданных дружб и на 12% — количество звонков через соцсеть.

«По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы — 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «ВКонтакте» анонсировала крупнейшую в своей истории программу поддержки авторов: временно отказавшись от собственной прибыли, соцсеть даёт возможность авторам получить 100% дохода от показа рекламы на платформе и заработать порядка 600 млн рублей.

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