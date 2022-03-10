Москва, 10 марта 2022, 19:52 — REGNUM Российский рэпер Джизус (Владислав Кожинов) сменил название предстоящей пластинки. Соответствующую информацию приводит издание The Flow 10 марта.
Так, новый проект музыканта теперь называется «Альбом без названия". Изначально релиз назывался 74: WAR 復活, однако в последний момент автор принял решение о смене концепции пластинки.
Ранее Джизус анонсировал выход своего нового студийного альбома. Премьера пластинки запланирована на 11 марта.
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