Москва, , 19:52 — REGNUM Российский рэпер Джизус (Владислав Кожинов) сменил название предстоящей пластинки. Соответствующую информацию приводит издание The Flow 10 марта.

Джизус Скриншот YouTube

Так, новый проект музыканта теперь называется «‎Альбом без названия"‎. Изначально релиз назывался 74: WAR 復活, однако в последний момент автор принял решение о смене концепции пластинки.

Ранее Джизус анонсировал выход своего нового студийного альбома. Премьера пластинки запланирована на 11 марта.

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