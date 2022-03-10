Москва, 10 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Российский рэпер Джизус (Владислав Кожинов) сменил название предстоящей пластинки. Соответствующую информацию приводит издание The Flow 10 марта.

Скриншот YouTube Джизус

Так, новый проект музыканта теперь называется «‎Альбом без названия"‎. Изначально релиз назывался 74: WAR 復活, однако в последний момент автор принял решение о смене концепции пластинки.

Ранее Джизус анонсировал выход своего нового студийного альбома. Премьера пластинки запланирована на 11 марта.