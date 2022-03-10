Джизус изменил название нового альбома
Москва, 10 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Российский рэпер Джизус (Владислав Кожинов) сменил название предстоящей пластинки. Соответствующую информацию приводит издание The Flow 10 марта.
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Джизус
Так, новый проект музыканта теперь называется «Альбом без названия". Изначально релиз назывался 74: WAR 復活, однако в последний момент автор принял решение о смене концепции пластинки.
Ранее Джизус анонсировал выход своего нового студийного альбома. Премьера пластинки запланирована на 11 марта.