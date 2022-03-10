Вашингтон, 10 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готова 21 марта проголосовать за проект о климатических рисках, сообщает 10 марта Reuters.

Уолл-стрит

Уведомление о дате голосования было разослано после нескольких задержек.

Проект, который будет публично обсуждаться, в числе прочего обяжет компании, зарегистрированные на бирже США, предоставлять инвесторам подробную информацию о том, какое влияние на их бизнес может оказать изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам ущерб в размере $100 млрд.