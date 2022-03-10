Орел, , 17:48 — REGNUM Житель Мценск Орловской области осуждён за жестокое убийство своего приятеля, об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в марте 2019 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего приятеля, отказавшегося с ним распивать спиртное. В общей сложности он нанес приятелю не менее 45 ударов кулаками рук и ногами в область головы и туловища, а затем не менее пяти ударов ногой в височную часть головы. От травм мужчина позже скончался в больнице.

Коллегией присяжных заседателей по уголовному делу был единодушно постановлен обвинительный вердикт. На его основании суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что ранее по представлению государственного обвинителя оправдательный приговор суда по данному уголовному делу был отменён.