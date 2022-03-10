Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Синоптики в США предсказывают с вероятностью в 53%, что погодное явление Ла-Нинья сохранится летом 2022 года в Северном полушарии, и рекомендуют американцам подготовиться к прохладным прогнозам, сообщает 10 марта Reuters со ссылкой на национальную метеорологическую службу США.

Погода

Ла-Нинья является температурной аномалией, свойственной приэкваториальной части Тихого океана. Она выражается в отклонении температуры воды на 0,5 °C в меньшую сторону.

Синоптики ранее предсказали, что аномалия вероятна на 40−50%, говорится в ежемесячном прогнозе центра прогнозирования климата США.

Напомним, что также существует модель Эль-Ниньо, которая отличается потеплением температуры поверхности океана в восточной и центральной частях Тихого океана и является противоположностью Ла-Ниньи.