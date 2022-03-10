Москва, 10 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В России почти прекратился рост объёмов снятия наличных денег в банках и банкоматах. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Объём снятия наличных денег почти прекратился, при том, что в предыдущие дни этот процесс был значительный», — сказал Силуанов.

По его словам, правительство и ЦБ РФ будут принимать меры по обеспечению устойчивости финансовой системы: «Бюджетная сфера находится под контролем. Направим доходы на сокращение заимствований госдолга и на финансирование приоритетных расходов. Важно не допустить раскрутки инфляции. Главный приоритет — сохранение финансовых обязательств. Мы обеспечим выплату пенсий, пособий, других выплат. Планово достигается и обеспечение лекарствами. В мае начнутся новые выплаты для семей с детьми с невысокими доходами».