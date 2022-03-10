Магнитогорск, Челябинская область, , 17:41 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области жителя Челябинска и иностранца судят за кражи с помощью интернет-сайта. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Суд



По данным следствия, они создали поддельный сайт одного из банков. Там они разместили анкету, содержащую в том числе вопросы по поводу персональных данных граждан, реквизитов карт, одноразовых кодов для входа в личный кабинет и т.д. С этой фейковой страницы соучастники рассылали сообщения, содержащие ложную информацию, завлекая туда людей.

Всего злоумышленники похитили у граждан более 280 тысяч рублей. Им грозит до шести лет колонии. Уголовное дело уже рассматривает Ленинский райсуд Магнитогорска.