Москва, , 18:41 — REGNUM Служба безопасности Украины вломилась в дом к публицисту Дмитрию Скворцову, писателю Яну Таксюру и историку Александру Каревину в Киеве. Об этом ИА REGNUM стало известно из информации, размещенной в соцсетях, в т.ч. самим Дмитрием Скворцовым.

СБУ Ssu.gov.ua

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«СБУ пришло», — такую запись примерно в 11.00 по московскому времени оставил в соцсетях Александр Каревин.

«Ко мне ломится СБУ», — успел записать Дмитрий Скворцов примерно в это же время.

К настоящему времени из информации, размещенной в соцсетях, известно, что у Дмитрия Скворцова сотрудниками СБУ был произведен обыск, сам он находится на свободе.

О местонахождении и дальнейшей судьбе Александра Каревина и Яна Таксюра информации нет.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.