Москва, 10 марта, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Пресс-служба российской команды it-специалистов AO Dialog рассказала о трудностях в работе над популярной в данный момент социальной сетью. Здесь отметили, что сервис ЯRUS смог за короткий промежуток времени стать самой обсуждаемой платформой, занявшей достойное место среди других гигантов индустрии цифровых развлечений, таких как Tik-Tok и Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Разработчики рассказали, что весь год существования приложения их работа подвергалась постоянному давлению. Внезапная популярность новой социальной платформы стала невыгодной для крупных игроков, которые всеми силами старались саботировать стабильность сервиса.

Аналитики приложения рассказали о том, что на ежедневные хакерские атаки со стороны Европы, Японии, Америки, Кореи и Украины главы крупных компаний выделяли колоссальные суммы денег, и даже Google попытался помешать развитию «Яруса» — приложение то и дело без каких-либо видимых причин пропадало из электронного магазина западной платформы и возвращалось туда только после множественных апелляций со стороны разработчиков. Всего было зафиксировано около 7 тысяч кибератак.

Несмотря на все это, технический отдел «Яруса» оказался сильнее западных специалистов. Круглосуточные мозговые штурмы и работа в авральном режиме позволила отечественным айтишникам отстоять свое право на существование в конкурентной среде. Российским специалистам удалось вывести систему защиты на новый уровень, что позволило «Ярусу» стать одной из самых безопасных платформ на данный момент.

Внезапная же популярность платформы обусловлена ее уникальной концепцией, сообщают разработчики. С каждым новым витком развития сервис обрастал все большим количеством функций, пока не превратился в гиганта всех возможных форм медиаконтента.

Сервис предлагает своим пользователям возможность использовать его как видеохостинг, новостной портал, мессенджер, и даже имеет свою собственную музыкальную библиотеку, где собрано около 400 тысяч композиций разных жанров.

На данный момент «Ярус» насчитывает более двух миллионов зарегистрированных пользователей и на фоне ситуации с блокировкой зарубежных ресурсов в России их количество стремительно растет.

Разработчики надеются, что в случае полной блокировки популярных западных платформ «Ярус» сможет стать достойной альтернативой, способной удовлетворить все потребности граждан России.