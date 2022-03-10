Орел, , 17:32 — REGNUM Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора АО «Орелоблэнерго» и его подельника вынес Заводской районный суд Орла 10 марта, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в июне 2015 года между АО «Орелоблэнерго», акции которого находятся в собственности Орловской области, и ООО «Промэнергострой» было заключено семь договоров подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства и замене светильников наружного освещения на ряде улиц Орла. Организатором непосредственного выполнения работ по указанным договорам выступал второй соучастник преступления и созданное им юридическое лицо. В результате часть работ по заключенным договорам была исполнена за счёт сил и средств самого заказчика — АО «Орелоблэнерго», а в акты о приемке выполненных работ были внесены ложные сведения об исполнении работ подрядными организациями. Сумма похищенных в результате махинаций средств «Орелоблэнерго» составила более 6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области, суд признал фигурантов виновными совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком на четыре года. Также осужденные обязаны в течение года с момента вступления приговора в законную силу возместить ущерб, причиненный преступлением. Кроме того, суд назначил обоим осуждённым наказание в виде штрафа в размере 70 и 50 тысяч рублей.