Тюменский район, Тюменская область, , 17:32 — REGNUM Тюменский учитель погиб, расчищая крышу школы. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Тюменской области.

Уборка снега с крыши Дарья Драй © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 10 февраля 2022 года в Тюменском районе. Учитель физкультуры частной «Еврогимназии» стал помогать, рабочему очищать от снега спортивную площадку, а потом пошёл убирать снег с крыши спортивного зала. Рабочий принёс лестницу. Учитель поднялся с лопатой на крышу и через несколько секунд упал с высоты более четырёх метров. Работники вызвали скорую помощь, но пострадавший получил травму не совместимую с жизнью.

Гострудинспекция при проверке установила неудовлетворительную организацию производства работ в частном учебном заведении. Пострадавший, как выяснилось, не проходил элементарный инструктаж по охране труда. Со стороны руководства гимназии отсутствует контроль над работниками в целом. Учитель исполнял работы, не предусмотренные трудовым договором.

Государственной инспекцией труда решается вопрос о привлечении руководства гимназии к административной ответственности.