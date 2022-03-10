Вашингтон, , 17:52 — REGNUM В США за февраль резко выросли цены на потребительские товары, достигнув самого крупного годового роста за 40 лет, сообщает 10 марта Reuters.

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В связи с этим в ближайшие месяцы инфляция может ускориться еще сильнее. Этому также способствует рост цен на нефть и другие товары.

Индекс потребительских цен в США в прошлом месяце вырос на 0,8% после прироста на 0,6% в январе, сообщает министерство труда.

К февралю потребительские цены выросы на 7,9% — это самый крупный рост в годовом исчислении с января 1982 года. При этом в январе цены подскочили на 7,5%. Отметим, что январь стал пятым месяцем подряд, когда годовые показатели инфляции превысили 6%.

Напомним, что среди американских политологов и журналистов всё чаще главным «достижением» года президентства Джо Байдена называется невероятный рост инфляции в стране. Официальные источники подтвердили, что индекс потребительских цен вырос до 7%, а это абсолютный антирекорд с начала 1980-х годов.

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