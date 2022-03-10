Оксана Переможенко, 10 марта 2022, 19:26 — REGNUM Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Об этом 10 марта сообщается в пресс-службе украинского парламента.
«Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон… «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития», — сообщает источник.
Читайте также: Зеленский подписал закон об изъятии собственности России на Украине
Новость обсудили в телеграм-канале депутата украинского парламента Ильи Кивы, а также в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.
«Володя, смотри как бы твою страну не изъяли», — с сарказмом отреагировал Максим Д.
«Печально, но поправимо. Это агония», — добавил «Джон Смит».
«Не хочет зелёный (Зеленский. — О. П.) уходить от кормушки…» — добавил один из участников обсуждения.
«А мне кажется, что он бы уже и ушёл, да не дают ему это сделать… он ведь только инструмент…» — ответила ему Elena.
«Он забыл, что у него… пентхаус в Крыму. Надо напомнить», — отметила Светлана С.
«Клоун всё продолжает в своем репертуаре», — иронизирует Elena.
«У него скоро страну изымут, а он все законы подписывает…» — написала Ольга.
«Это уже истерика», — отреагировал kaktus45.
«Государство мародеров», — добавил Александр Н.
«Не успеют», — прокомментировал новость Viktor.
«Сам на краю трона сидит, а всё пытается быть императором», — отметил Андрей Т.
«У Зеленского в Ялте шикарная квартира. Ее можно тоже национализировать», — отреагировала Татиана Ч.
«Тогда у Зеленского нужно реквизировать все гонорары и имущество, равно как и украинских олигархов в России. Мало, правда», — с сарказмом добавил Илья У.
«А разве есть ещё такой президент?» — задался вопросом Сергей Д.
«Очень мудрое решение!!! Ждите ответных санкций!!!» — смеется Brat Pupkina.
«У Наполеона фляга свистит. Там добра российского давно нету», — с юмором написал Владимир.
«Возвращать-то с процентами придётся», — с сарказмом отреагировал Catherine P.
«Пусть ещё немного порисует там. Сейчас национализируем всю Украину. А этого школьника с его писульками в угол поставим», — пишет «ПеревозчикРФ».
"Да, вон каковы дела… Петин (речь о Петре Порошенко. — О. П.) «Рошен» в Липецке обязательно национализировать», — призвал Владимир К.
«Пусть напоследок поиграется», — пошутил Юрий.
«Походу, скоро Украины не будет. Зеля (Зеленский. — О. П.) войдёт в историю как последний президент этой страны…» — подытожил Алексей B.