10 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Оксана Переможенко, , 19:26 — REGNUM Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Об этом 10 марта сообщается в пресс-службе украинского парламента.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон… «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития», — сообщает источник.

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Новость обсудили в телеграм-канале депутата украинского парламента Ильи Кивы, а также в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Володя, смотри как бы твою страну не изъяли», — с сарказмом отреагировал Максим Д.

«Печально, но поправимо. Это агония», — добавил «Джон Смит».

Эгон Шиле. Агония. 1912

«Не хочет зелёный (Зеленский. — О. П.) уходить от кормушки…» — добавил один из участников обсуждения.

«А мне кажется, что он бы уже и ушёл, да не дают ему это сделать… он ведь только инструмент…» — ответила ему Elena.

«Он забыл, что у него… пентхаус в Крыму. Надо напомнить», — отметила Светлана С.

«Клоун всё продолжает в своем репертуаре», — иронизирует Elena.

«У него скоро страну изымут, а он все законы подписывает…» — написала Ольга.

«Это уже истерика», — отреагировал kaktus 45 .

«Государство мародеров», — добавил Александр Н.

«Не успеют», — прокомментировал новость Viktor.

«Сам на краю трона сидит, а всё пытается быть императором», — отметил Андрей Т.

«У Зеленского в Ялте шикарная квартира. Ее можно тоже национализировать», — отреагировала Татиана Ч.

«Тогда у Зеленского нужно реквизировать все гонорары и имущество, равно как и украинских олигархов в России. Мало, правда», — с сарказмом добавил Илья У.

«А разве есть ещё такой президент?» — задался вопросом Сергей Д.

«Очень мудрое решение!!! Ждите ответных санкций!!!» — смеется Brat Pupkina.

«У Наполеона фляга свистит. Там добра российского давно нету», — с юмором написал Владимир.

Зеленский — Наполеон Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Возвращать-то с процентами придётся», — с сарказмом отреагировал Catherine P.

«Пусть ещё немного порисует там. Сейчас национализируем всю Украину. А этого школьника с его писульками в угол поставим», — пишет «ПеревозчикРФ».

"Да, вон каковы дела… Петин (речь о Петре Порошенко. — О. П.) «Рошен» в Липецке обязательно национализировать», — призвал Владимир К.

«Пусть напоследок поиграется», — пошутил Юрий.

«Походу, скоро Украины не будет. Зеля (Зеленский. — О. П.) войдёт в историю как последний президент этой страны…» — подытожил Алексей B.