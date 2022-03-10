Москва, 10 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Правительство будет тщательно мониторить поведение иностранных компаний на российском рынке. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Большинство предприятий заявляет о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы. И мы будем тщательно мониторить эту ситуацию», — заявил Мишустин.