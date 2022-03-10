Москва, 10 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В «Яндекс.Картах» нельзя найти Луганскую и Донецкую народные республики, суверенитет которых признала Российская Федерация и ряд других государств. Территории ЛНР и ДНР в сервисе обозначаются как принадлежащие Украине.

ЛНР и ДНР на Яндекс.Картах

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые прописаны в конституции этих республик.