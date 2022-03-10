София, , 17:12 — REGNUM Тысячи полицейских и работников департамента пожарной безопасности, входящих в структуры МВД, вышли на общенациональную акцию протеста, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 10 марта сообщает БНР.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Согласно официальной информации, наиболее массовые мероприятия проходят в Софии, Ямболе, Пловдиве и других крупных городах страны. По свидетельству очевидцев, участники манифестаций развернули плакаты с надписями «Мы — тоже люди!» и «Достойной работе — достойную оплату!».

Как заявил журналистам заместитель председателя регионального отделения Федерации профсоюзов сотрудников МВД Пламен Чобанов, из-за низких зарплат из соответствующих органов массово увольняются «лучшие кадры», при этом на освободившиеся места претендентов практически нет.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении реформы внутреннего ведомства. Обеспечение социальной защиты полицейских и пожарных было основным пунктом предвыборной кампании действующего болгарского правительства.

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