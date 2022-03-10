Белгород, , 17:16 — REGNUM В антимонопольную службу направлено более 40 обращений с просьбой дать оценку обоснованности завышения цены на продукты питания в Белгородской области в условиях складывающейся экономической ситуации, сообщила 10 марта на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Щедрина.

Полки с сахаром утром в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам заместителя губернатора, цены повышаются по всей стране, в том числе и из-за того, что многие группы товаров производятся за пределами России. Запасы продовольствия в регионе есть, но за ажиотажным спросом покупателей федеральные сети не успевают выставлять товары на полки.

«В министерстве сельского хозяйства региона ежедневно мониторят цены, все заявления производителей мы отсматриваем и в любом случае направляем в наш региональный ФАС для того, чтобы ещё раз была дана оценка обоснованности завышения цены в условиях складывающейся экономической ситуации. На сегодняшний день мы направили в ФАС уже 20 таких обращений. И сегодня направляем ещё 22. Итого 42 обращения, которые связаны с повышением цен не только у производителей, но и в рознице. И ещё пять, где мы уже установили действительно необоснованные наценки, сегодня будут в прокуратуре. Всего 47 обращений», — рассказала Юлия Щедрина.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, белгородские торговые точки, как и во многих регионах РФ, ввели ограничения на количество покупаемых товаров первой необходимости в одни руки.